USA: au moins 3 blessés dans une fusillade dans un lycée au Maryland

Au moins trois personnes ont été blessées mardi matin dans une fusillade dans un lycée du Maryland, à 60 km au sud de la capitale américaine Washington, a indiqué la police.



L'incident a eu lieu dans un lycée à Great Mills et les trois victimes ont été transférées à l'hôpital, a déclaré le bureau du shérif du comté de St. Mary's, sans donner de précisions sur la gravité des blessures.



Selon des médias US, le tireur figure parmi les blessés.



Le lycée était en confinement. "La situation est sous contrôle", avaient indiqué plus tôt les autorités scolaires du comté.



Les fusillades sont fréquentes dans les établissements scolaires aux Etats-Unis. Le 14 février dernier, un jeune de 19 ans a ouvert le feu, dans un lycée de Parkland, en Floride, tuant 17 élèves.



Le drame a provoqué un élan de mobilisation à travers le pays en vue d'exiger une législation plus strict sur le contrôle des armes à feu. A cet égard, une marche nationale est prévue le 24 mars à Washington, ainsi que dans plusieurs villes dans le monde.