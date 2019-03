USA : atterrissage d'urgence d’un avion canadien dans un aéroport du New Jersey

Un avion d’une compagnie aérienne canadienne a effectué un atterrissage d'urgence, samedi, à l’aéroport de Newark, près de New York, après des soupçons d'incendie, a annoncé l’administration fédérale de l’Aviation (FAA).



Le vol 942 d’Air Transat assurait la liaison entre Montréal et Fort Lauderdale, en Floride, quand il a signalé de la fumée et a été détourné vers l’aéroport international de Newark Liberty, dans le New Jersey, à 8h30 samedi, a précisé la FAA.



Les pompiers de l'aéroport sont intervenus pour accompagner l’opération d’atterrissage du Boeing 737. Les passagers ont été évacués par des glissières d'urgence et conduits en bus jusqu'au terminal, selon la même source.



Un porte-parole des autorités portuaires de New York et du New Jersey a déclaré que deux des 189 passagers ont fait état de blessures mineures et qu'un autre a été transporté à l'hôpital pour y être examiné.



Aucun feu n'a été découvert et la cause de la fumée faisait toujours l'objet d'une enquête, a-t-il précisé.