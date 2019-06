USA: Le tireur de Virginia Beach a démissionné quelques heures avant l'attaque

Les autorités n’ont pas indiqué pourquoi DeWayne Craddock, âgé de 40 ans, avait fait part à un supérieur de son intention de quitter son poste d’ingénieur civil du département des services publics. Il était un employé "en règle" et affichait des performances "satisfaisantes", a déclaré le directeur administratif de la ville, Dave Hansen, lors d'une conférence de presse.



Le chef de la police, James Cervera, a décrit une scène chaotique au cours de laquelle des policiers sont entrés dans le bâtiment et ont poursuivi l'assaillant dans un dédale de bureaux, que le chef a comparés à un labyrinthe ou un nid d'abeilles. Ils ont longuement échangé des coups de feu, a ajouté Cervera.



À un moment, le suspect a tiré sur les policiers par la porte et le mur et a atteint un policier, sauvé par son gilet pare-balles. Puis les coups de feu ont cessé et la police a compris que le tireur avait été caché dans un bureau.



Quand ils sont entrés dans le bureau, ils ont arrêté le tireur blessé et lui ont donné les premiers soins, a déclaré Cervera, ajoutant qu’une ambulance l'a emmené des lieux 36 minutes après son arrivée et est décédé à l'hôpital.



Il n'y avait aucune indication qu'il ciblait quelqu'un spécifiquement, a indiqué le chef de la police, notant que les enquêteurs retraçaient les activités du tireur le jour de l'attaque, utilisant sa carte d’accès électronique pour suivre ses mouvements à travers des zones sécurisées auxquelles il a pu accéder. Ils passent également en revue ses vies personnelles et professionnelles en essayant de trouver un mobile.



Craddock semblait n'avoir aucun casier judiciaire, ce qui lui permettait d'acheter des armes à feu. Les enquêteurs ont identifié deux pistolets de calibre 0.45 utilisés dans l'attaque, et tout indique qu'il les a achetés légalement en 2016 et 2018, a déclaré Ashan Benedict, agent spécial régional du Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu. Le chef de la police a précisé qu'au moins un d'entre eux avait été muni d’un suppresseur de bruit.