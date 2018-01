USA-Corée du Nord: le président Trump "ouvert" à des pourparlers

Le Président américain Donald Trump s'est dit "ouvert" à des négociations avec la Corée du Nord, lors d'un entretien téléphonique, mercredi, avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in, a annoncé la Maison Blanche.



"Le président Donald Trump s'est entretenu avec le président sud-coréen Moon Jae-in", précise un communiqué de la présidence US, notant qu’il s’est dit "ouvert à la tenue de pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord au moment opportun".



Selon la même source, le président Moon a informé le chef de l'exécutif US des résultats des pourparlers, tenus le 9 janvier, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et l’a remercié pour "son leadership influent qui a contribué à rendre possibles ces discussions".



Les deux dirigeants ont souligné, à cet égard, l'importance de poursuivre "la campagne de pression maximale" contre Pyongyang, ajoute le communiqué.



Après des mois de tensions, la Corée du Nord et la Corée du Sud ont repris, mardi à Panmunjom, dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule, leur dialogue officiel interrompu depuis plus de deux ans et se sont mis d'accord sur des discussions dans le domaine de la défense.



Dans un communiqué commun publié après onze heures de discussions, les deux Corées ont indiqué que le Nord enverrait des athlètes aux JO de Pyeongchang et que des contacts entre militaires allaient être engagés.



Le vice-président américain Mike Pence dirigera la délégation américaine lors de ces jeux. (afp)