UNAF U20 : Le Maroc bat l'Algérie par (2-1), la Tunisie sacrée championne

La sélection marocaine juniors de football s’est imposée face à son homologue algérienne par 2-1, en match disputé dimanche pour le compte de la cinquième et dernière journée du tournoi de l'Union Nord-Africaine de football (UNAF-U20), remportée par la Tunisie.



Le onze marocain a ouvert la marque à la 2e minute grâce à Mehdi Mbarek avant que les Algériens n'égalisent à la 64e par Marouan Marzouki. Le but de la victoire de la sélection marocaine a été inscrit par Yasine Tamoudi à la 64è minute.



Il s’agit de la première victoire de la sélection marocaine après deux matchs nuls face à la Tunisie et le Burkina Faso et une défaite face à l’Egypte.



A l'issue de cette journée, la Tunisie a remporté le titre de ce mini-championnat après avoir battu dimanche l’Egypte par 3-1, tandis que le Maroc a été classé à la quatrième position avec 5 points derrière l’Egypte et l’Algérie. Le Burkina Faso ferme le peloton avec seulement deux points.



Les résultats des matchs de la cinquième journée joués dimanche :



Maroc-Algérie 2-1



Tunisie-Egypte 3-1



Déjà joués/Première journée (samedi 23 novembre):



Maroc - Burkina Faso 0-0



Tunisie - Algérie 0-2



Deuxième journée (25 novembre):



Algérie - Burkina Faso 2-1



Egypte - Maroc 2-0



Troisième journée (27 novembre)



Egypte - Burkina Faso 0-0



Tunisie - Maroc 1-1



Quatrième journée (29 novembre):



Egypte-Algérie 2-1



Tunisie-Burkina Faso 1-0



Classement définitif :







Equipe : PTS J



1. Tunisie 7 4



2. Egypte 7 4



3. Algérie 6 4



4. Maroc 5 4



5. Burkina Faso 2 4.