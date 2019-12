UEMOA : Profonde réforme du Fcfa qui devient l'Eco en 2020 (Alassane Ouattara)

Le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), a annoncé, samedi à Abidjan, une profonde réforme du franc CFA de l’Afrique de l’Ouest, qui devrait changer de dénomination pour devenir l’Eco en 2020.



"Avec les autres chefs d’Etat de l’UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du Franc CFA avec trois changements majeurs (...) tout d’abord le changement du nom de la monnaie du Fcfa à l’ECO", a déclaré le président Ouattara en conférence de presse conjointe avec son homologue français Emmanuel Macron, en visite officielle en Côte d'Ivoire.



Aussi, a-t-il dit, les chefs d’Etat de l’UEMOA ont décidé "la centralisation de 50% de nos réserves de changes au Trésor français et la fermeture du compte d’opération, et troisièmement, le retrait des représentants de la France de tout organe de décision et de gestion de l’UEMOA".



Les chefs d’Etat de l’UEMOA ont également décidé de "maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l’Euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité", a ajouté le chef de l’Etat ivoirien.



Un accord matérialisant ces reformes a été signé entre la France et l’UEMOA à cette occasion.



"Pour ma part, je voudrais vous confirmer que la France a décidé de mettre fin à la centralisation obligatoire des réserves de changes en France qui représentait 50%", a de son côté assuré le président Macron.



Le président français a affirmé que "la France ne siégera plus dans aucune des instances techniques de gouvernance de l’Union plus spécifiquement elle ne nommera plus de représentant au Conseil d’administration".



Aujourd'hui, la France a décidé d’être "le garant financier de l’Union", a poursuivi le président français, ajoutant "c’est une volonté que j’assume" avec la réforme de ces accords de coopération monétaire vieux de 46 ans.