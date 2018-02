UE: un sommet à 27 pour débattre du budget post-Brexit

Les dirigeants européens débattent vendredi pour la première fois, à 27, du budget de l'UE après 2020 et le Brexit, et se penchent sur le mode de désignation du successeur de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission.



Les grands projets de l'UE pour se réinventer après le retrait britannique, dont le président français Emmanuel Macron s'est fait l'un des hérauts, sont déjà confrontés aux dures questions d'argent et de souveraineté.



"Le budget de l'UE a toujours été un sujet qui crée des divisions. Cela le restera avec le départ du Royaume-Uni, il y aura peut-être un peu moins de divisions", a ironiquement noté un haut responsable européen sous couvert de l'anonymat.



Un double défi se pose pour l'UE: face à des défis inédits en matière de sécurité intérieure ou d'accueil de migrants, elle est prête à se doter des moyens financiers pour y répondre mais comment financer ces nouvelles mesures alors que le budget de l'UE va perdre l'un des ses principaux contributeurs, soit environ 10 milliards d'euros par an selon le Conseil européen?



"Je pense vraiment que si nous voulons (...) des nouvelles politiques et programmes, et si nous ne pouvons pas réduire (...) les politiques historiques (de l'UE), alors les pays devront payer plus", a avancé le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.



L'exécutif européen sera à l'origine de la proposition législative, attendue le 2 mai, qui lancera officiellement les négociations sur le futur "Cadre financier pluriannuel" (CFP). Ce budget prévisionnel fixe des plafonds de dépenses sur plusieurs années: le cadre actuel, qui court de 2014 à 2020, prévoit des engagements autour de 1.000 milliards d'euros, selon les chiffres actualisés de 2018.



Le sommet de vendredi, informel, n'est qu'une simple "discussion politique", pour fournir quelques pistes à la Commission, selon une source européenne. Un "exercice inédit", consistant à décider d'abord des priorités puis ajuster le budget en conséquence, ce qui a déjà suscité quelques tensions. (afp)