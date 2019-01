UA : le COREP poursuit à Addis-Abeba les travaux de sa 37e session ordinaire préparatoire au prochain sommet de l’Union

Les représentants des 54 Etats membres de l'Union africaine, dont le Maroc, vont préparer l'ordre du jour du 32eme Sommet ordinaire de l'UA avec des recommandations qui seront soumises au Conseil exécutif pour examen les 7 et 8 février prochain.



Cette 37eme session ordinaire du COREP est placée sous le thème: «Réfugiés, rapatriés et personnes déplacées dans leur propre pays: vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique».



La délégation marocaine à cette session est présidée par le Directeur du Grand Maghreb et des Affaires de l’Union du Maghreb arabe et de l’Union africaine, Abderrazzak Laassel.