Typhon Hagibis au Japon : Le bilan s'alourdit à 70 morts

Le typhon Hagibis, qui a frappé samedi soir le Japon, a coûté la vie à 70 personnes, selon un nouveau bilan publié mardi par les médias locaux.



Plus de 100.000 secouristes, dont 31.000 soldats des Forces japonaises d'autodéfense, sont sur le terrain, alors que les météorologues japonais prévoient de nouvelles précipitations dans les régions sinistrées et mettent en garde contre le danger de nouveaux glissements de terrain et inondations.



"Les fortes pluies ont fait monter le niveau des cours d'eau et fragilisé la terre par endroits", a averti le porte-parole du gouvernement, Yoshihige Suga, appelant les habitants à ne pas relâcher leur attention et à maintenir la vigilance maximale.



Le Japon est frappé par une vingtaine de typhons chaque année. Avant Hagibis, Faxai avait tué au moins deux personnes début septembre et provoqué d'importants dégâts à Chiba.