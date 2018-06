Turquie : Recep Tayyip Erdogan remporte l'élection présidentielle

Après dépouillement de plus de 92 % des bulletins, M. Erdogan à l'origine de la convocation de ses élections anticipées qui devaient avoir lieu en novembre 2019, obtient plus de 53 % des suffrages, suivi de loin par son principal rival, le candidat du Parti républicain du peuple (CHP), Muharrem Ince, avec un peu plus de 30 % et en troisième place, le candidat du Parti démocratique des peuples (HDP), Selahattin Demirtas, avec 7,89 %.



Pour les législatives, l'alliance du peuple formée par l'AKP et le parti d'action nationaliste (MHP), obtiennent plus de 54 pc des voix, dont 43 % pour l'AKP, soit 344 sièges sur les 600 qui composeront le futur parlement tandis que l'alliance de l'opposition recueille 33 % des suffrages, soit 199 sièges.



Ce résultat confirme les sondages d'opinion mais il dément les analyses de nombreux observateurs internationaux qui estimaient que le président sortant serait mis en difficulté et contraint à un deuxième tour face à son challenger, le candidat du CHP, Muharrem Ince. Le premier chef d'Etat à féliciter son homologue turc, a été le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, et ce, dans un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle Anadolu, avant même l'annonce officielle de sa victoire.



M. Aliyev a appelé le président Erdogan pour le féliciter pour "le grand succès" obtenu aux élections, souligne le communiqué. Quelque 59 millions d'électeurs étaient appelés à voter pour ce double scrutin présidentiel et législatif qui marquera le passage du système parlementaire en vigueur à un régime présidentiel.