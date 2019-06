Turquie-France : Macron juge « inacceptables » les sifflets contre la Marseillaise

Les hommes de Didier Deschamps avaient sans doute la tête ailleurs. Battus 2-0 en Turquie dans un match comptant pour les qualifications pour l'Euro 2020, les Bleus n'ont pas montré grand-chose. Mais c'est l'attitude de certains spectateurs qui a scandalisé. Jusqu'à l'Élysée. Emmanuel Macron a qualifié dimanche d'« inacceptables » les sifflets qui ont accompagné la Marseillaise avant le match entre la Turquie et la France la veille en qualifications pour l'Euro 2020 de football.



« Le président de la République s'est ému que l'hymne français ait été sifflé en Turquie (samedi) soir. Il a trouvé cela inacceptable », a indiqué l'Élysée, ajoutant que le chef de l'État l'avait « fait savoir » à Noël Le Graët, le président de la Fédération française (FFF).



Plusieurs membres de l'opposition ont également critiqué les sifflets entendus dans le stade de Konya. « Siffler un hymne national, en l'occurrence la Marseillaise, est toujours une honte, un affront et l'inverse des valeurs de fair-play. On attend de la Fifa qu'elle sanctionne la fédération de football turque pour le manque de respect du public turc ce soir », s'est notamment émue sur Twitter la présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen.