Turquie : Erdogan réélu président dès le premier tour

Le chef de l'Etat turc Recep Tayyip Erdogan a été réélu dès le premier tour dimanche pour un nouveau mandat de cinq ans. Les autorités électorales turques ont indiqué tôt lundi que M. Erdogan avait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, ce qui lui permet d'être élu dès le premier tour.



Le président de la commission électorale Sadi Guven a confirmé le succès d'Erdogan dès le premier tour du scrutin présidentiel après le dépouillement de 97% des bulletins de vote.



D'après l'agence de presse étatique Anadolu, M. Erdogan est arrivé en tête de la présidentielle avec un score de 52,5% après dépouillement de plus de 99% des urnes. En ce qui concerne les législatives, l'AKP dispose de 42% après le dépouillement de 99% des bulletins. Son allié, le Parti d'action nationaliste (MHP), obtient quant à lui 11%, soit un point de plus que le seuil de représentation.



Le principal concurrent de M. Erdogan, le social-démocrate Muharrem Ince, arrive en deuxième position de la présidentielle avec 30,7%, et l'alliance formée par plusieurs partis d'opposition pour le volet législatif du scrutin récolte 34%, d'après les résultats partiels publiés par Anadolu.



"Le vainqueur de cette élection, c'est la démocratie, la volonté nationale. Le vainqueur de cette élection, c'est chacun des 81 millions de nos concitoyens", a affirmé M. Erdogan, en s'adressant dans la nuit de dimanche à lundi à ses partisans réunis à Ankara devant le siège de son parti l'AKP.



Quelque 59 millions d'électeurs étaient appelés à voter pour ce double scrutin présidentiel et législatif qui marquera le passage du système parlementaire en vigueur à un régime présidentiel.