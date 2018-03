Turquie: 6 membres des forces de sécurité tués dans le sud-est

Six "gardiens de village" (des locaux recrutés et armés pour combattre les rebelles kurdes) ont été tués après avoir été attaqués alors qu'ils assuraient la sécurité d'un chantier dans la province de Siirt, a indiqué le gouvernorat local dans un communiqué.



Trois "gardiens de village" et quatre soldats ont par ailleurs été blessés, selon le communiqué.



Le gouvernorat attribue cette attaque au PKK, une organisation qui livre une sanglante guérilla sur le sol turc depuis 1984 et est classée "terroriste" par Ankara, mais aussi Washington et l'Union européenne.



Une opération d'envergure a été lancée dans la région pour neutraliser les auteurs de l'attaque, ajoute le communiqué.



Le sud-est de la Turquie est en proie à des affrontements quasi-quotidiens entre forces de l'ordre et rebelles kurdes, depuis la rupture à l'été 2015 d'un cessez-le-feu visant à mettre fin à un conflit qui a fait près de 40.000 depuis 1984.