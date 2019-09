Tunisie : une interview du candidat emprisonné Karoui refusée

Une demande d'interview du candidat à l'élection présidentielle Nabil Karoui, en prison, a été refusée par la justice, ont annoncé mardi un journaliste de la chaîne tunisienne El-Hiwar et l'entourage du candidat.



Sollicité par l'AFP, le ministère de la Justice n'a ni confirmé ni infirmé.



Sur sa page Instagram, le journaliste d'El-Hiwar, Sami Fehri, a publié une photo d'un courrier de la Cour d'appel de Tunis invoquant une loi relative à l'organisation des prisons pour motiver son refus.



Le parti de Karoui a indiqué avoir déposé de son côté une demande à la justice pour que le candidat puisse donner des interviews à des médias, qui s'est soldée par un refus notifié mardi après midi.



M. Karoui, fondateur de la chaîne de télévision privée Nessma, est emprisonné depuis le 23 août pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Sa candidature pour la présidentielle du 15 septembre a néanmoins été validée par l'Isie, l'instance d'organisation des élections.



Le sulfureux homme d'affaires, qui s'est bâti une forte popularité en organisant des distributions d'aide dans les régions défavorisées de Tunisie, avait notamment été invité à participer samedi à la première des trois soirées de débats télévisés organisés pour départager les 26 candidats à la présidentielle.



Mais la justice n'a pas donné l'autorisation qu'il puisse s'exprimer depuis sa cellule.



Sur twitter, il s'était plaint de se voir privé de ses droits constitutionnels.



Lundi, les observateurs électoraux déployés par l'Union européenne ont appelé les autorités tunisiennes à respecter le "principe d'égalité des chances à l'élection présidentielle" du 15 septembre, en permettant au candidat Karoui de faire campagne.



M. Karoui n'est pas le seul candidat absent pour cause de démêlés avec la justice. Slim Riahi, politicien et homme d'affaires poursuivi pour blanchiment d'argent, s'est réfugié en France depuis fin 2018. Il a récemment donné une interview depuis Saint Tropez... au journaliste d'El Hiwar, Sami Fehri.