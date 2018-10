Tunisie: une embarcation de migrants chavire, un mort

L'embarcation de fortune qui transportait une dizaine de jeunes Tunisiens originaires du sud avait pris la mer samedi soir à partir de Zarzis, sur la côte sud, selon l'une de ces sources.



Peu après le naufrage dans la nuit à proximité de l'île tunisienne de Djerba, des pêcheurs ont prévenu la Garde nationale qui est aussitôt intervenue, a indiqué son porte-parole Houssemeddine Jebabli.



Sept migrants ont pu être secourus, un corps a été retrouvé, et deux autres personnes, soupçonnées d'être le conducteur de l'embarcation et un organisateur de la traversée, se sont enfuies, selon la même source.



Alors que le nombre d'arrivées en Italie diminue dans l'ensemble, les Tunisiens en quête d'emploi et de perspectives d'avenir sont toujours nombreux à tenter de se lancer dans la périlleuse traversée de la Méditerranée clandestinement en direction de la péninsule.



Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 4.500 Tunisiens sont arrivés clandestinement en Italie entre janvier et septembre, contre 6.092 sur l'ensemble de 2017.



La Tunisie indique avoir en outre arrêté plus de 8.400 candidats à l'exil, dont 3.700 via les côtes tunisiennes, entre le 1er janvier et le 20 septembre.