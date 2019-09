Tunisie : un mort et 3 disparus dans le naufrage d'une embarcation clandestine

Une personne est morte et trois sont portées disparu après le naufrage au large de Djerba, dans le sud de la Tunisie, d'un bateau transportant une dizaine de candidats à l'émigration, essentiellement tunisiens, a indiqué mercredi la Garde nationale maritime.



Six rescapés ont pu être sauvés par la Garde nationale, a indiqué son porte-parole Housemeddine Jebabli.



Ce nouveau naufrage intervient au lendemain d'un autre au large de Sfax, qui a fait deux morts et cinq disparus. Ces derniers n'ont toujours pas été retrouvés, a précisé M. Jebabli à l'AFP.



En juillet, la Garde nationale tunisienne avait récupéré 90 migrants qui avaient quitté les côtes tunisiennes pour l'Italie, dont une vingtaine de femmes et trois bébés, qui venaient tous de pays d'Afrique subsaharienne.



Entre le 1er janvier et le 31 août, 2.280 personnes ont été interceptées alors qu'elles tentaient de traverser clandestinement la Méditerranée en direction de l'Europe, selon la Garde nationale.



Quelques milliers de jeunes Tunisiens, poussés notamment par le chômage et le manque de perspectives, prennent chaque année le risque de traverser la Méditerranée illégalement. Des Africains subsahariens, arrivés notamment via la Libye, tentent également leurs chances depuis les côtes tunisiennes.