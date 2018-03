Tunisie: un jihadiste encerclé par les forces de l'ordre "se fait exploser"

Cet incident intervient quelques jours après la commémoration en grande pompe de la riposte des autorités tunisiennes à des attaques jihadistes sans précédent lancées il y a deux ans contre des locaux de l'armée et de la police à Ben Guerdane, ville située à quelques kilomètres de la frontière libyenne.



La Garde nationale (gendarmerie) avait reçu "des informations sur les mouvements de deux hommes suspects" dans la région, a déclaré lundi à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khalifa Chibani.



Les forces de l'ordre se sont alors rendues dans la zone de Magroun, proche d'une réserve naturelle, où elles ont repéré les deux hommes et ont tenté d'intervenir, mais "l'un d'eux s'est fait exploser", a-t-il dit.



"Après des échanges de tirs (...), les unités sont parvenues à abattre le deuxième élément terroriste", a plus tard annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.



L'identité des deux hommes n'est pas connue pour l'instant. La Garde nationale ratisse les environs en coopération avec l'armée, selon le ministère.



Le 7 mars 2016, des jihadistes avaient tenté, sans succès, de prendre pied en Tunisie en lançant des attaques spectaculaires contre Ben Guerdane, qui avaient fait 13 morts parmi les forces de sécurité et sept parmi les civils. Au moins 55 jihadistes avaient été tués, et le chef du gouvernement Youssef Chahed a assuré le 7 mars dernier qu'il voulait "consacrer ce jour comme journée nationale de la victoire contre le terrorisme, et Ben Guerdane comme "la ville de la victoire contre le terrorisme".



La situation sécuritaire en Tunisie s'est depuis largement améliorée, mais les autorités appellent toutefois toujours à la vigilance. En vigueur depuis fin 2015, l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire a été récemment prolongé pour sept mois.



Avec afp