Tunisie : un gouvernement en sursis

Si, jusqu'ici, le gouvernement tunisien de coalition, présidé par Youssef Chahed, ne cesse de s’attirer les foudres des partis de la gauche, essentiellement le Front populaire et des petites formations dont la représentation est plus que symbolique, il risque, cette fois-ci, de perdre son principal appui, celui du mouvement "Ennahdha" qui n’écarte pas l’éventualité de la formation d’un gouvernement de technocrates, neutre, censé conduire les affaires du pays et de piloter cette importante échéance électorale.



La déclaration du président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, dimanche dernier à Monastir (centre-est), qui a tout à la fois surpris et ajouté une nouvelle couche au brouillard déjà ambiant, a suscité une sorte d’onde de choc et de questionnements sur le risque de voir le pays se plonger, à nouveau, dans une nouvelle crise politique à huit mois des prochaines élections législatives et présidentielles.



Nombre d’observateurs se demandent s’il s’agit là d’une manœuvre politique pour déstabiliser le chef du gouvernement qui, dès l’annonce de la formation de son parti "Tahya Tounes" (vive la Tunisie), est de plus en plus perçu comme un sérieux concurrent, mais aussi paradoxalement comme un allié potentiel qui prendrait la place, le temps venu, de Nidaa Tounes, un parti en déconfiture.



Force est de souligner qu’avec la perpétuelle reconfiguration du paysage politique et le jeu des alliances, qui se font et se défont au gré des circonstances et des calculs des uns et des autres, le pays est appelé à vivre un suspens époustouflant jusqu’au démarrage de la campagne électorale, voire même jusqu’à la proclamation des résultats d’un scrutin qui s’annonce indécis, plein de surprises mais avec, d’ores et déjà un vainqueur qui recueille les pronostics favorables des différents sondages jusque-là effectués.



C’est dire que contrairement à 2014, les élections de 2019 vont démarrer avec un changement de fond en comble de la donne politique et des rapports de force. Les vainqueurs de 2014, en l’occurrence Nidaa Tounes, risquent d’être les grands perdants du prochain scrutin. L’entrée en lice d’un nouveau parti "Tahya Tounes" risque de chambouler et les alliances et les ambitions de certains partis politiques qui commencent à croire à leurs chances et à leur capacité à reprendre les rênes du pouvoir.



En atteste, le dernier sondage publié en février courant par "Sigma Conseil" qui vient ainsi confirmer les bouleversements que pourrait connaitre le paysage politique dans le pays en fin d’année. Il montre que le mouvement Ennahdha arrive, pour les législatives, en tête des intentions de vote avec 33,3%, suivi par Nidaa Tounes (15,5%), le Courant Démocratique (10%) et le Front populaire (8,9%).



Résultat : Face aux ambitions des uns, des craintes des autres, tous les acteurs semblent prêts à utiliser tous les moyens possibles, même ceux qui peuvent mettre à mal une stabilité politique, aujourd’hui fragile, voire même à provoquer une crise gouvernementale, en invoquant des subterfuges qui occultent manifestement des visées électoralistes.



Même si le Chef du gouvernement a répété à satiété, depuis la formation de son gouvernement III, l’implication de son équipe à redresser l’économie, à poursuivre la lutte contre le terrorisme et la corruption et à considérer la réussite des prochaines élections comme une priorité, son appel ne semble pas être bien entendu.