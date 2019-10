Tunisie : ouverture des bureaux de vote pour les législatives

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes, dimanche matin, en Tunisie pour les élections législatives qui se tiennent une semaine avant le second tour de l'élection présidentielle anticipée.



Dans les six circonscriptions à l'étranger sur 33 que compte le pays, le vote a démarré vendredi dernier pour prendre fin dimanche.



Les résultats préliminaires seront proclamés le 10 octobre, alors que les résultats définitifs seront proclamés le 13 novembre par l'instance supérieure indépendante des élections.



Pour rappel, la campagne électorale pour les législatives s'est prolongée sur 21 jours dans une ambiance tiède. Son démarrage le 14 septembre dernier a coïncidé avec le jour du silence électoral pour l'élection présidentielle dans son premier tour.



De plus, les dates serrées entre l'élection présidentielle et les législatives, ainsi que la situation de l'un des deux candidats qualifiés pour le deuxième tour et qui se trouve toujours en prison ont jeté de l'ombre sur les législatives.



Les rapports élaborés par des observateurs et des composantes de la société civile, relèvent une faible présence des représentants des listes candidates sur le terrain durant la première semaine de la campagne électorale. Il en ressort, en contrepartie, une forte mobilisation sur les réseaux sociaux dont en premier lieu Facebook.



Le nombre des inscrits pour les élections est fixé à 7.065.307 électeurs dont 1.885.000 nouveaux inscrits.



Plus de 1500 listes, entre partisanes, indépendantes et de coalition sont en lice pour les 217 sièges du Parlement.