Tunisie : ouverture d’une enquête sur le décès du cameraman Abderrazek Zorgui

La dépouille d’Abderrazek Zorgui a été conduite, mardi après-midi, à sa dernière demeure au cimetière Ouled Aziza dans le centre ville de Kasserine.



Après les obsèques, plusieurs jeunes se sont rassemblés devant le siège du gouvernorat et dans la cité Ezzouhour où ils ont mis le feu à des pneus ce qui a nécessité l’intervention des unités sécuritaires qui ont utilisé du gaz lacrymogène pour les disperser.



Un renfort sécuritaire a été déployé dans la ville par anticipation de protestations nocturnes. Lundi soir, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre pour déplorer le décès d’Abderrazek Zorgui qui s'est donné la mort par le feu pour des raisons liées à ses conditions familiales et sociales difficiles.



Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a indiqué qu'il annoncera à l'issue de la réunion de son bureau politique une série d'actions de protestation suite à la mort du cameraman Abderrazek Zorgui.