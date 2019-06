Tunisie: le président Essebsi "hors de danger" selon son fils

Le président tunisien Béji Caïd Essebsi, victime d'un grave malaise jeudi, est "hors de danger" et pourrait sortir de l'hôpital en début de semaine, a assuré son fils Hafedh Caïd Essebsi.



"Le président va mieux, il est hors de danger et nous espérons qu'il va quitter l'hôpital lundi ou mardi,", a déclaré à l'AFP M. Essebsi, qui est également le dirigeant du parti présidentiel Nidaa Tounès.



Béji Caïd Essebsi, 92 ans, est soigné à l'hôpital militaire de Tunis, où il a reçu vendredi le Premier ministre Youssef Chahed.



Le plus vieux chef de l'Etat au monde après la reine d'Angleterre se trouvait dans un état "critique" jeudi, selon la présidence, le jour même où Tunis était le théâtre d'un double attentat suicide contre la police revendiqué par l'organisation Etat islamique (EI).



Un policier a été tué et huit autres personnes blessées dans ces attaques ayant fait ressurgir le spectre de la violence jihadiste.



Pionnière des Printemps arabes de 2011, la Tunisie a poursuivi sur la voie de la démocratisation ces huit dernières années, malgré les soubresauts politiques, la morosité économique et les attaques jihadistes.



Une éventuelle absence prolongée du président a toutefois fait craindre de nouvelles incertitudes politiques, notamment à l'approche des législatives puis de la présidentielle en fin d'année.