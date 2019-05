Tunisie: le parti présidentiel divisé présente des listes concurrentes

Le parti présidentiel Nidaa Tounes, décimé par des conflits internes, a présenté deux listes concurrentes pour des élections municipales partielles, a indiqué vendredi la commission électorale tunisienne, signe de la profondeur des divisions à six mois des élections.



En avril, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a organisé un congrès visant à élire le dirigeant du comité central du parti qu'il a fondé en 2012.



Mais après plusieurs jours de pourparlers, Hafedh Caïd Essebsi, fils du président, a été élu à ce poste par une partie des congressistes, tandis que Sofiène Toubal, député et chef du bloc parlementaire du parti, a été élu à la tête d'un comité central rival.



Les deux factions de Nidaa Tounes ont présenté chacune une liste pour les élections municipales partielles organisées au Bardo, une des communes de la capitale, après la dissolution du conseil municipal.



Le conseil municipal du Bardo a été dissous le 23 avril suite à une démission collective de ses membres en désaccord avec la maire Zeineb Ben Hassine, proche du mouvement islamiste Ennahdha.



"Juridiquement il n'y a aucune possibilité que deux listes ayant le même nom et le même symbole, se présentent (aux élections), c'est interdit", a indiqué à l'AFP Hassna Ben Slimane, porte-parole de l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie), la commission électorale tunisienne.



Elle a précisé que le service administratif chargé des partis politiques ne reconnaissant aucune des deux directions de Nidaa Tounes, l'Isie ne pouvait trancher ce différend.



"C'est un conflit judiciaire qui relève des compétences des tribunaux", a ajouté Mme Ben Slimane.



Ce différend révèle la profondeur des divisions à quelques mois des élections législatives du 6 octobre. La présidentielle est prévue le 17 novembre, et aucun des principaux partis du pays n'a encore annoncé de candidat.



Nidaa Tounès, vainqueur des élections de 2014 mais réduit depuis à la 3e place au Parlement, est de longue date l'objet de profondes luttes de pouvoir, notamment entre le fils du président et le Premier ministre Youssef Chahed. Evincé en septembre dernier du parti, ce dernier s'appuie désormais sur une formation rivale, Tahya Tounès.