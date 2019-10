Tunisie : le juriste Kais Saied élu président avec plus de 75%, selon la TV nationale

Le constitutionnaliste Kais Saied a remporté la présidentielle tunisienne avec 76,9% des voix, a annoncé la chaîne publique Wataniya, selon un sondage sortie des urnes qui confirme les résultats divulgués un peu plus tôt par un autre institut.



Selon le sondage de Sigma Conseil diffusé par la Wataniya, M. Saied, 61 ans, devance de plus de 50 points son adversaire Nabil Karoui, homme d'affaires poursuivi pour fraude fiscale, qui a obtenu 23,11%.



La publication de ce sondage a déclenché des cris de joie parmi les partisans de Kais Saied, rassemblés dans un hôtel de Tunis, selon une journaliste de l'AFP.



Les résultats officiels ne devraient pas être connus avant mardi.



Mais les estimations fournis par la Wataniya confirment un premier sondage publié peu auparavant par l'institut Emrhod, selon lequel M. Saied, 61 ans, a obtenu 72,5% des suffrages, contre 27,5% seulement à son adversaire.



Tout juste après ce premier sondage, des partisans de l'universitaire avaient déjà laissé éclater leur joie sur l'avenue Bourguiba, au coeur de la capitale, à coups de klaxons. L'hymne nationale et les youyous y résonnent sans discontinuer.



Lors d'une conférence de presse en soirée, l'instance électorale (Isie) a confirmé que la participation serait sensiblement supérieure à celle du premier tour: elle s'élève à 57,8% sur 70% des bureaux de vote alors qu'il y a un mois, moins d'un électeur sur deux s'était déplacé (49%).



"Kais Saied, président de la république tunisienne", a de son côté écrit sur sa page Facebook officielle le parti d'inspiration islamiste Ennahdha, qui avait appelé à voter pour le constitutionnaliste aux convictions conservatrices. Ce mouvement arrivé en tête des législatives de dimanche dernier (52 sièges sur 217) a invité ses partisans à rejoindre l'avenue Bourguiba pour fêter la victoire.



"Oui, nous revendiquons la victoire, mais nous attendons les résultats officiels", a pour sa part commenté Naoufel Saied, frère du candidat et membre actif de sa campagne.



De nombreux membres de la famille de Kais Saied se sont rassemblés au QG du candidat, dans le centre-ville de Tunis, au pied duquel l'ambiance était à la fête.



"Kais Saied, la voix du peuple", "Vive la Tunisie", a scandé la foule.



"On est très contents, la Tunisie a gagné un Monsieur honnête. La différence entre les deux candidats est le résultat du travail de Kais Saied pendant quatre ans", a commenté Mustafa El Ghali, un autre membre de la famille du futur président.