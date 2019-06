Tunisie : le Premier ministre Youssef Chahed devient chef de parti

Un ancien pilier du régime du président déchu Zine el Abidine Ben Ali, Kamel Morjane, a été élu président du Conseil national du parti lors de la première réunion de cet organe samedi, a précisé Ali Baccar, l'attaché de presse du parti. Ce Conseil sera chargé de choisir les candidats pour la présidentielle de novembre et les législatives d'octobre.



M. Chahed n'a pas pour autant prévu de quitter son poste de Premier ministre d'ici les élections, ont indiqué des membres du parti, alors que des détracteurs lui reprochent de faire campagne depuis la présidence du gouvernement.



De son côté, le parti d'inspiration islamiste Ennahdha a indiqué qu'il continuait à soutenir le chef du gouvernement. "On est avec M. Chahed, nous soutenons le gouvernement tant que M. Chahed n'est pas candidat", a indiqué le chef d'Ennahdha, Rached Ghannouchi, sur la radio privée Mosaïque, ajoutant "s'il annonce sa candidature, ça sera une situation différente qui nécessite réflexion".



Tahya Tounes, appuyé sur le deuxième plus important bloc parlementaire, est né après des scissions au sein du parti présidentiel Nidaa Tounes, lancé en 2012 et qui avait permis au président Béji Caïd Essbsi d'accéder au pouvoir.



Les deux formations partagent le même positionnement séculariste et moderniste face à Ennahdha, principale force au Parlement.



Berceau du Printemps arabe ayant abouti à l'éviction de plusieurs dictateurs, la Tunisie est le seul des pays touchés par les soulèvements de 2011 à poursuivre sur la voie de la démocratisation.