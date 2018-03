Tunisie: la télé publique menace de suspendre la diffusion du foot

Des supporteurs de l'Etoile sportive du Sahel ont pris pour cible la tribune de presse, dimanche soir lors d'un match contre le Club africain comptant pour la 21e journée de la Ligue 1 tunisienne.



La cabine de Wataniya, seule chaîne à détenir les droits de diffusion du championnat national, a volé en éclat et deux commentateurs ont été légèrement blessés, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la chaîne, Elyes Jarraya.



Les supporteurs, furieux de l'arbitrage, ont jeté des pierres et d'autres objets sur les journalistes pour protester contre un but marqué par le Club africain en seconde période, sur un penalty contesté, selon M. Jarraya.



Watanya, condamnant ces attaques "devenues fréquentes contre son personnel et ses équipements", a réclamé des mesures de sécurité pour protéger les journalistes, faute de quoi "elle sera contrainte de renoncer à couvrir les matches ne prévoyant pas la protection requise".



Le syndicat des journalistes tunisiens (SNJT) a dénoncé "fermement cette attaque", appelant également les autorités et la Fédération tunisienne de football à prendre les mesures nécessaires pour "assurer la protection adéquate aux journalistes face aux attaques récurrentes contre eux dans les stades".



Une réunion était prévue lundi avec la Fédération tunisienne.



Avec afp