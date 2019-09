Tunisie : l'ex-président Zine el-Abidine Ben Ali est mort

L'ancien président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali est décédé ce jeudi 19 septembre 2019 en Arabie saoudite où il s'était réfugié en 2011, selon l'avocat de sa famille.



Agé de 83 ans, Il avait dirigé le pays de 1987 à 2011.



Ben Ali a été condamné en 2011 par contumace à 35 ans de prison pour de multiples charges, dont corruption et torture et l'année suivante à 20 ans de prison supplémentaires pour meurtre et pillage.