Tunisie: l'entraîneur belge Leekens limogé de l'Etoile sportive du Sahel

L'entraîneur belge George Leekens a été limogé de l'Etoile sportive du Sahel, a annoncé le club de football tunisien lundi, moins de deux mois après son arrivée à Sousse.



"L'ESS a mis fin ce matin à l'amiable au contrat de l'entraîneur belge", a indiqué le club dans un communiqué.



L'ESS, 4e au classement, a concédé un match nul samedi contre le Club athlétique bizertin (2e), et doit rencontrer mercredi l'Espérance de Tunis, sacré il y a peu champion d'Afrique.



Le technicien flamand de 69 ans n'entraînait l'ESS que depuis mi octobre, le temps de jouer sept matches.



Il sera remplacé par ses assistants, Patrick de Wilde et Taoufik Zaaboub, a précisé le club dans un communiqué.



M. Leekens a été à la tête des six sélections nationales dont la Belgique (1997-1999, 2010-2012) et la Tunisie (2014-2015), actuellement à la recherche d'un entraîneur.



A la tête des Aigles de Carthage, il avait été éliminé en quarts de finale de la CAN-2015 en Guinée équatoriale.