Tunisie: l'Etoile du Sahel recrute l'Espagnol Juan Carlos Garrido

L'Espagnol Juan Carlos Garrido, ex-coach de Villareal et du Betis Seville a été nommé nouvel entraîneur de l'Etoile sportive du Sahel, en pleine phase de groupe de la Ligue des Champions d'Afrique, a annoncé mardi le club de Sousse.



L'ESS, éliminée de la coupe arabe des clubs, avait initialement annoncé le mois dernier le recrutement du français Albert Cartier, ancien entraîneur d'Ajaccio, en remplacement du technicien tunisien Faouzi Benzarti.



Finalement, c'est le coach espagnol de 50 ans qui a signé avec l'ESS, après avoir entraîné le Raja Casablanca jusqu'en janvier 2019, puis rejoint le Al Ain FC d'Abou Dhabi quelques mois.



L'Etoile Sportive du Sahel, actuellement 7e du championnat tunisien, est l'un des principaux clubs du pays. Il doit rencontrer dans dix jours, le 29 novembre, le club égyptien d'Al Ahly.