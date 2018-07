Tunisie: interview du président Caid Essebsi dimanche soir sur deux chaines télévisées

Les deux chaines télévisées Nesma Tv et Al Hiwar Attounissi ainsi que la radio privée Mosaique fm diffuseront dimanche à 21h00 une interview enregistrée du président de la république Beji Caid Essebs.



Selon une annonce publiée samedi soir sur la page facebook de la chaine Nesma Tv, l'interview portera sur la position du président de la république à l'égard du gouvernement Youssef Chahed et ses propositions de sortie de crise politique.



Le chef de l'Etat s'exprimera aussi sur la poursuite ou non du consensus avec le mouvement Ennahdha et passera des messages aux Nidaistes et auxautres forces politiques, ajoute Nesma. Beji Caid Essebsi reviendra d'autre part sur le rôle de l'UGTT dans la gestion de la crise, commentera l'attentat terroriste de Ain Soltane dans le gouvernorat de Jendouba, parlera de la situation sécuritaire en Tunisie, de sa position sur le limogeage du ministre de l'intérieur Lotfi Brahem et des changements de directions opérés dans le corps sécuritaire, indique-t-on de même source.



Il évoquera d'autre part dans l'interview la dégradation de la conjoncture socio-économique, fait assumer la responsabilité à plusieurs parties, précisera ses intentions pour les élections de 2019 et sur une possible candidature pour un deuxième mandat présidentiel, ajoute l’annonce.