Tunisie: interpellation de 25 personnes pour leur appartenance présumée à une organisation terroriste

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a précisé que les unités sécuritaires ont effectué dans la nuit de jeudi à vendredi, 493 descentes ayant abouti à l'interpellation de ces personnes.



La même source a ajouté que les investigations se poursuivent à leur sujet, faisant savoir que ces opérations sécuritaires s'inscrivent dans le cadre des efforts continus des forces sécuritaires de démanteler les groupes terroristes recherchés par la Justice.



Selon une source sécuritaire, les autorités ont également démantelé une cellule takfiriste à Bizerte (60 km au nord de Tunis).



Quatre membres de cette cellule ont été appréhendés pour avoir prêté allégeance à l’organisation terroriste "Daech" et publié des messages faisant l'apologie des récentes attaques terroristes visant les forces sécuritaires et militaires.



Les suspects ont été arrêtés en possession de documents incitant au terrorisme ainsi que des téléphones portables contenant des preuves dévoilant leur lien avec des terroristes en Tunisie et à l’étranger, précise-t-on.



La même source a fait savoir que ces individus ont été placés en garde à vue avant d’être transférés au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.