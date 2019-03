Tunisie: interception de 19 lettres contenant des substances toxiques destinées à des personnalités publiques

Les autorités tunisiennes ont annoncé, jeudi, avoir réussi à intercepter 19 lettres contenant des substances toxiques destinées à des personnalités publiques.



Les services de la Direction générale de la sécurité nationale ont réussi à intercepter ces lettres après une opération préventive et de renseignement, en coordination avec le parquet au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, a indiqué le ministère tunisien de l'Intérieur dans un communiqué.



Tout en faisant état d'"un plan terroristes visant des personnalités publiques", le ministère a précisé que les lettres ont été soumises à l'analyse des services spécialisés qui ont confirmé leur caractère toxique.



Le ministère a ajouté qu'une enquête a été ouverte sur ce sujet par l'unité nationale d'investigation des crimes terroristes et des crimes organisés portant atteinte à la sécurité du territoire national relevant de la Direction générale des services spécialisés.



La même source a appelé dans ce sens les hommes politiques, les professionnels des médias, les syndicalistes et autres personnalités publiques à informer leurs services sur tous les objets suspects.