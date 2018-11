Tunisie: doublement de l’enveloppe consacrée au Fonds Spécial de Développement Agricole

Le gouvernement a décidé d’augmenter, à 5 millions de dinars (MD), l’enveloppe consacrée au Fonds Spécial de Développement Agricole (FOSDA), au titre des crédits saisonniers consacrés aux grandes cultures, contre 2,5MD actuellement, a indiqué le ministre de l’Agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche Samir Taieb



Le Fonds Spécial de Développement Agricole (FOSDA) a pour mission la promotion des investissements et l’amélioration continue des méthodes d’exploitation et de gestion, notamment l’utilisation de nouvelles variétés de semences et l’octroi d'une aide directe aux petits exploitants agricoles. "Il s’agit, également, de débloquer les primes accordées dans le cadre du FOSDA au titre des années 2017-2018", a précisé le ministre qui intervenait lors d'une conférence de presse organisée, mardi, à Tunis.



Cette décision s’inscrit dans le cadre de trois nouvelles mesures annoncées par le Chef du gouvernement au profit des agriculteurs, dans lesquelles figure aussi l’incitation des conseils régionaux à augmenter les superficies des oliveraies, notamment dans lesgouvernorats du Nord au profit des petits exploitants.



Selon le ministre, l’augmentation des crédits saisonniers aux agriculteurs augmentera la production des grandes cultures.