Tunisie : détention d'un enquêteur de l'ONU accusé d'espionnage

De nationalité tunisienne, Moncef Kartas, expert de la gouvernance sécuritaire et membre du panel d'experts du comité des sanctions sur la Libye, a été arrêté à son arrivée à Tunis, a indiqué vendredi à l'AFP Farhan Haq, un porte-parole de l'ONU.



Les autorités tunisiennes ont confirmé son arrestation vendredi en faisant état de la détention de deux Tunisiens, dont M. Kartas, soupçonnés "d'espionnage au profit de parties étrangères".



"Des documents secrets contenant des données détaillées sensibles susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale ont été saisis, ainsi que des équipements techniques interdits dans notre pays, qui peuvent être utilisés pour brouiller ou intercepter des communications", a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.



Les autorités tunisiennes n'ont pas donné davantage de détails sur la deuxième personne en détention.



M. Kartas, en tant qu'expert mandaté par l'ONU, bénéficie d'une immunité diplomatique, a rappelé M. Haq, disant en avoir "informé les autorités" tunisiennes.



"Nous sommes en contact avec les autorités tunisiennes pour connaître les raisons de son interpellation ainsi que les conditions de sa détention", a-t-il ajouté.



L'annonce de cette arrestation intervient alors que le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est attendu à Tunis samedi pour participer au sommet arabe dimanche dans la capitale tunisienne.



L'ONG Human Rights Watch a appelé dans un communiqué Tunis à "expliquer immédiatement cette arrestation choquante de M. Kartas" et à "lui permettre d'avoir accès à un avocat", rappelant que la Tunisie est dans "l'obligation de coopérer avec les enquêtes du comité" d'experts de l'ONU.



Dans un rapport cosigné par M. Kartas, le groupe d'experts avait souligné en 2017 que "des armes et des munitions continuent d'être livrées aux différents belligérants (en Libye), avec l'implication d'Etats membres" de l'ONU.



Selon le site tunisien d'information Univers News qui a révélé cette arrestation, M. Kartas a la double nationalité tunisienne et allemande.



Depuis la chute du dictateur libyen Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans le chaos, avec une multitude de groupes armés et de forces politiques rivales.