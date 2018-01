Tunisie : des investissements étrangers de 750 millions d'euros en 2017

Le flux des investissements étrangers en Tunisie a progressé de 12,8 % en 2017 pour s’établir à 750 millions d’euros, selon l’Agence tunisienne de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA).



Ces investissements sont répartis à raison de 721,42 millions d’euros en investissements directs étrangers (+11,9%) et 39,38 millions d’euros en portefeuille (+32,3%), a précisé l’agence.



Selon la FIPA, il ressort de la répartition sectorielle des investissements étrangers, une nette ascension du secteur de l'Industrie (+ 21,6%) en 2017, avec des investissements se montant à 330,27 millions d’euros.



Bonne tenue également du secteur des services qui a engrangé des investissements étrangers d'une valeur de 107,89 millions d’euros, marquant une avancée de 13%, par rapport à 2016, tout en restant en repli par rapport à 2015 (-24,5%) et 2014 (-29,7%).



Concernant les investissements étrangers dans le secteur de l'énergie, ils ont enregistré une évolution de seulement 1,7% pour s’établir à 274,5 millions d’euros. Le montant des investissements étrangers dans l'agriculture reste modeste pour se situer à 8,67 millions d’euros pour toute l'année 2017, avançant de 16,6% par rapport à 2016.



Selon des estimations de l’Instance Tunisienne de l’Investissement (ITI), le volume des IDE en Tunisie devra atteindre plus d’un milliard d’euros en 2018.