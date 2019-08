Tunisie: candidat à la présidentielle, le Premier ministre renonce à sa 2e nationalité

Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed, l'un des principaux candidats à la présidentielle anticipée prévue le 15 septembre, a annoncé mardi avoir renoncé à la nationalité française avant le dépôt de sa candidature, comme le demande la constitution.



"Comme des centaines de milliers de Tunisiens qui ont résidé et travaillé à l'étranger j'avais une deuxième nationalité", a écrit M. Chahed sur sa page Facebook officielle, précisant qu'il avait présenté une demande pour y renoncer avant le dépôt de sa candidature à la présidentielle.



M. Chahed a appelé les autres candidats possédant une autre nationalité à effectuer "la même procédure".



L'article 74 de la constitution stipule que si le candidat à la présidentielle "est titulaire d'une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il doit présenter dans le dossier de candidature un engagement stipulant l'abandon de l'autre nationalité à l'annonce de son élection en tant que président de la République".



Devenu en 2016, à 40 ans, le plus jeune Premier ministre de la Tunisie, Youssef Chahed a été nommé par le président défunt Béji Caïd Essebsi pour succéder à Habib Essid.



Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 15 septembre.



Prévue en fin d'année, cette élection a été avancée à la suite du décès de M. Essebsi, qui, en 2014, a été le premier président démocratiquement élu au suffrage universel de l'histoire moderne de la Tunisie.



Vingt-six candidatures, dont celle de M. Chahed, ont été validées et 71 écartées, au terme d'un examen préliminaire des dossiers, a annoncé le 14 août l'Instance chargée des élections en Tunisie (Isie). La liste finale sera publiée le 31 août.