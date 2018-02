Tunisie: arraisonnement d'un bateau chargé de matériels militaires

Un navire chargé de véhicules blindés et autres matériels militaires qui n'étaient pas signalés sur l'inventaire de la cargaison, a été arraisonné vendredi au large de Sfax, dans le centre de la Tunisie, a indiqué la douane.



Le navire, qui battait pavillon panaméen, transportait, outre des camions et véhicules de transport de troupes blindés, des équipements de camps militaire et "24 conteneurs (...) suspectés de renfermer des armes et des munitions", précisent les douanes tunisiennes dans leur communiqué.



Le bateau est en cours d'inspection dans le port de Sfax. Selon la presse locale, il s'agit d'un bateau russe.



Sfax est à 300 km de distance de la Libye, pays déchiré entre une myriade de milices armées.





