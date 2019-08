Tunisie : Moncef Marzouki candidat à l'élection présidentielle

Moncef Marzouki, président du parti tunisien «Al Harak» a déposé, mercredi, sa candidature à l'élection présidentielle anticipée du 15 septembre prochain.



L'ancien président de la République (2011-2014) a rappelé, dans une déclaration à la presse, qu'en 1994, trois semaines après s'être porté candidat à la Présidentielle, il s'est vu arrêté et placé dans une cellule individuelle durant quatre mois.



«Aujourd'hui dans la Tunisie démocratique, chaque citoyen a le droit d'éligibilité et de vote», s'est-il enorgueilli.



M. Marzouki a été battu, lors des élections de 2014, par Béji Caïd Essebsi qui a obtenu 55,6 pc des voix.



Mardi, la coalition «Une autre Tunisie» a affirmé soutenir la candidature de Marzouki à la présidentielle anticipée. Dans une déclaration, la coalition explique qu'après concertation entre ses têtes de listes candidates aux élections législatives, il a été convenu à l'unanimité d'appuyer la candidature de Marzouki.



La coalition "Une autre Tunisie" regroupe le mouvement Al Harak et Wafa et plusieurs indépendants.



Le dépôt des candidatures pour la présidentielle anticipée se poursuivra jusqu'au 9 août courant, conformément au nouveau calendrier électoral.