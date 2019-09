Tunisie : Kais Saied et Nabil Karoui au second tour de la présidentielle

Le candidat indépendant, Kais Saied et le président du parti "Qalb Tounes" (cœur de la Tunisie), Nabil Karoui, vont s'affronter pour un 2e tour de l’élection Présidentielle anticipée, a annoncé mardi le président de l'Instance Indépendante Supérieure des Elections (Isie), Nabil Baffoun.



L'ISIE avait annoncé que le second tour de la présidentielle pourrait se tenir le même jour que les élections législatives prévues le 6 octobre.



"Si les recours en urgence sont déposés uniquement en première instance, l'instance électorale peut tenir le second tour du scrutin présidentiel le 6 octobre", a précisé Anis Jarboui, membre de l'ISIE dans des déclarations à la presse.



Il s'agit également de prévoir deux urnes pour chaque scrutin dans les Bureaux de vote, a-t-il précisé.



Pour sa part, le vice-président de l'ISIE, Farouk Bouasker a avancé trois dates pour la tenue de ce second tour à savoir le 29 septembre, le 6 octobre ou le 13 du même mois au plus tard.



Selon lui, le calendrier pour le deuxième tour est tributaire des deux voies de recours et en cas d'appel, l'instance électorale optera pour la date la plus éloignée.



Vingt-six candidats, qui ont essayé deux semaines durant la campagne électorale de s’assurer les voix de plus de sept millions inscrits sur les listes électorales, ont pris part à ce scrutin, marqué par un taux de participation de 45,02 %.