Tunisie : Hamadi Jebali a officiellement présenté sa candidature à l’élection présidentielle

L’instance avait reçu, dans la matinée de mardi, cinq dossiers de candidats indépendants non actifs sur la scène politique.



Il s’agit de Moez Borni (ingénieur), Hamdi Rejab (conseiller juridique), Sahbi Khaldi (écrivain), Mohamed Ali Elati (retraité) et Mohamed Marzouk (homme d’affaires). Les dossiers de ces derniers manquaient les parrainages et la caution financière de 10 mille dinars.



Dans une déclaration à l’agence TAP, Hammadi Jebali a affirmé avoir bénéficié du parrainage de onze députés, assurant qu’il se portera candidat à l’élection comme étant indépendant pour servir le pays et le peuple en tirant les leçons du passé.



Sur son programme électoral, Jebali a indiqué qu’il reposera pour l’essentiel sur la préservation de la sécurité nationale dans toutes ses dimensions, sécuritaire, économique, sociale, sanitaire, alimentaire ou encore scolaire.



Selon Jebali, le pays a, aujourd’hui, besoin, plus que jamais, d’une diplomatie active capable de protéger ses intérêts à l’extérieur et sa communauté à l’étranger.



Hammadi Jebali, avait démissionné de son poste de secrétaire général du mouvement Ennahdha en mars 2014 avant de quitter le mouvement en septembre de la même année.



Jebali a dirigé le gouvernement de la Troïka, en octobre 2011, avant de démissionner après l’assassinat du martyr Chokri Belaid en février 2013.



Source TAP