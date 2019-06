Tunisie: Ennahdha entame la formation de ses listes aux législatives et annonce 793 candidatures

Le mouvement Ennahdha a annoncé vendredi le lancement du processus de formation de ses listes candidates aux élections législatives 2019. Trente-trois rencontres électives sont prévues auxquelles prendront part 6000 délégués soit une moyenne de 181 délégués à chaque rencontre, selon le parti.



S'exprimant lors d'une conférence de presse, ce vendredi, Mohsen Nouichi, membre du bureau exécutif d'Ennahdha, chargé des élections, a indiqué que ce processus a été entamé par l'ouverture des candidatures, précisant que le nombre des candidats dont les dossiers ont été examinés conformément aux critères requis s'élève à 793 candidats.



Les rencontres électives auront lieu les 2, 9 et 16 juin (27 à l'intérieur du pays et 6 à l'étranger). Les candidats seront présélectionnés par le bureau exécutif dans le sens du respect des critères exigés par la loi électorale et le statut du parti, souligne Mohsen Nouichi. Seront ensuite ajoutés les candidats indépendants, Ennahdha ayant reçu la candidature de 80 personnes en dehors du mouvement, explique-t-il.



De son côté, le porte-parole d'Ennahdha, Imed Khemiri, a affirmé que son parti se félicite de l'élaboration de la charte pour une concurrence politique loyale qui a été signée par plusieurs partis. Ennahdha, a-t-il ajouté, souhaite que les élections législatives et présidentielle 2019 se déroulent dans des conditions démocratiques, loyales et transparentes et soient conformes aux critères internationaux et aux exigences juridiques nationales.



Ennahdha se réjouit également de la décision de l'ISIE de reporter au 15 juin prochain, le délai d'inscription au registre électoral pour les législatives et la présidentielle 2019, ajoute Khemiri.



Concernant le candidat d'Ennahdha à la présidentielle 2019, Khemiri a indiqué que cette question sera tranchée lors du conseil de la Choura prévu mi-juin prochain. Ennahdha est ouverte à la perspective d'un candidat à l'intérieur du mouvement ou soutenir une personnalité consensuelle en dehors du mouvement à défaut d'un accord sur un candidat interne, a-t-il dit.