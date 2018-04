Tunisie: Ennahdha appelle à la participation massive aux municipales

A l'issue de la réunion de son bureau exécutif ce vendredi, Ennahdha a estimé dans un communiqué que l'adoption du Code des collectivités locales est un "acquis historique qui a permis de mettre en place le cadre juridique consacrant le pouvoir local et la démocratie participative dans les municipalités".



Sur la crise de l'enseignement secondaire, Ennahdha a salué la position de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) "qui a pris en considération l'intérêt général des enseignants, des parents et des élèves". Le dialogue entre le gouvernement et l'UGTT doit se poursuivre pour trouver les meilleures solutions, estime le parti.



Sur un autre plan, Ennahdha a souligné l'évolution du processus des compromis autour des priorités de la prochaine étape dans le cadre de la commission des experts. Ce processus est de nature à renforcer ce qui a été convenu dans le cadre du Document de Carthage. Il s'agit également d'identifier les meilleures solutions à la situation économique et au rendement du gouvernement sur la base du consensus entre toutes les parties, ajoute le parti.