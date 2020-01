Tunisie: Al Watad appelle à ne pas voter la confiance au gouvernement Jemli

Le Parti Unifié des patriotes démocrates (Al Watad) a appelé samedi à ne pas voter la confiance au gouvernement proposé par Habib Jemli, chef du gouvernement désigné.



"Ce gouvernement ne répond pas aux aspirations des citoyens tunisiens contrairement à ce que laisse entendre Jemli », a souligné le parti dans un communiqué, faisant état des doutes sur l’indépendance et l’efficacité de cette équipe gouvernementale.



Le parti estime également que la composition gouvernementale proposée, traduit "la volonté du président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, etses partisans de faire mainmise sur les rouages de l’Etat.



« Certains ministres proposés dans le gouvernement de Habib Jemli sont hostiles à la démocratie età l'indépendance de la magistrature », a averti le parti. Et d’ajouter : Des soupçons pèsent sur certains ministres au sujet de leur implication dans des affaires de terrorisme dont notamment le dossier de l'appareil secret d’Ennahdha.



Ce gouvernement n’a aucun programme. C’est un gouvernement contre les principes de la Révolution et les revendications socio-économiques du peuple tunisien, a mis en garde le parti dans le même communiqué.