Tunisie : 70.000 agents de sécurité déployés pour la présidentielle

Environ 70.000 membres des forces de sécurité vont être déployés dimanche en Tunisie pour le premier tour de la présidentielle, a indiqué samedi le ministère de l'Intérieur.



Parmi eux, 50.000 seront chargés d'assurer la sécurité des bureaux de vote, des candidats, des observateurs et des journalistes, et de superviser les déplacements des urnes, a précisé le ministère dans un communiqué publié sur Facebook.



Plus de 20.000 autres assureront les opérations de sécurité habituelles, a ajouté le ministère.



Au total, 159 unités antiterroristes seront en alerte pour intervenir en cas d'urgence, avec l'appui d'hélicoptères, selon la même source.



Dans le sillage de sa révolution de 2011, le pays pionnier des Printemps arabes a vécu l'émergence d'une mouvance jihadiste, qui a connu son apogée avec la vague d'attaques des années 2015-2016, entraînant la mort de dizaines de personnes et mettant à genoux le secteur touristique.



Depuis, la situation s'est nettement améliorée, même si le pays est toujours en état d'urgence.



Sept millions de Tunisiens sont appelés aux urnes dimanche, afin d'élire librement leur président, pour la deuxième fois de leur histoire. Ce scrutin se tient dans un climat politique délétère et un paysage politique fragmenté où tous les jeux sont ouverts.