Tunisie : 6 membres des forces de l'ordre tués dans une attaque terroriste

Une attaque terroriste a tué six membres des forces de l'ordre tunisiennes dimanche 8 juillet dans le nord-ouest du pays. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis plus de deux ans. Une mine a explosé, « tuant six agents » de la garde nationale près de la frontière avec l'Algérie, dans le secteur de Ain Sultan, dans la province de Jendouba, a indiqué le ministère, qui précise que l'attaque a eu lieu à 11 h 45 (12 h 45 heure française).



C'est un porte-parole du ministère, le général Sofiene al-Zaq, qui a qualifié l'attaque de « terroriste », faisant état dans un premier temps de huit morts. Il a ajouté que des assaillants « ont ouvert le feu sur les forces de sécurité » après l'explosion de la mine. « Des opérations de recherche des terroristes » sont en cours, selon lui. Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attaque.



Des heurts ont régulièrement lieu à la frontière algérienne, mais c'est la première fois depuis deux ans que les forces de l'ordre essuient de telles pertes. La dernière attaque de grande ampleur dans le pays remonte à mars 2016, lorsque des djihadistes avaient lancé des opérations coordonnées contre des installations sécuritaires de Ben Guerdane, près de la frontière avec la Libye, entraînant la mort de treize membres des forces de l'ordre et de sept civils.