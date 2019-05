Tunisie: 57,5 millions € de la la BAD à une banque pour le commerce et les PME

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, mercredi, un financement de 57,5 millions d’euros en faveur de la banque tunisienne "Amen Bank" afin de développer le commerce et accompagner les petites et moyennes entreprises (PME).



Cette enveloppe se compose d'un prêt d’investissement à long terme de 35 millions d’euros et d’une facilité de 15 millions d’euros pour le financement du commerce ainsi qu’un complément de 7,5 millions d’euros provenant du fonds "Africa Growing Together Fund" (AGTF), indique la BAD dans un communiqué.



"Ce nouveau partenariat avec Amen Bank est une excellente nouvelle pour les entreprises tunisiennes qui veulent libérer leur potentiel et contribuer activement au développement de leur pays", a déclaré Mohamed El Azizi, directeur général de la BAD pour l’Afrique du Nord.



Cette nouvelle opération permettra à Amen Bank de répondre, à plus grande échelle, aux besoins en financement des PME des secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’industrie.



Répondant aux objectifs de la Tunisie en matière de développement du secteur privé, le projet est aligné sur les cinq grandes priorités, "High 5", de la Banque africaine de développement. Membre fondateur de la BAD en 1964, la Tunisie est un des principaux pays bénéficiaires des financements de l’institution, avec un engagement cumulé de près de 9 milliards de dollars US. Ces financements couvrent différents secteurs, dont l’énergie, l’eau, les transports, l’agriculture et le développement social.