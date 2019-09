Tunisie: 2 morts dans le naufrage d'un bateau de migrants

Deux personnes sont mortes et cinq sont portées disparues après le naufrage au large de Sfax, dans l'est de la Tunisie, d'un bateau qui transportait une quinzaine de candidats à l'émigration, essentiellement tunisiens, a annoncé mardi le parquet local.



Le parquet a été averti à l'aube du naufrage d'une embarcation clandestine tentant de se rendre en Italie, a indiqué le procureur adjoint du tribunal de Sfax, Mourad Turki, dans un communiqué.



Deux corps ont été repêchés, neuf personnes été sauvées, a-t-il ajouté, précisant que selon certains témoignages, 16 personnes se trouvaient à bord.



"Les recherches se poursuivent" pour trouver les cinq derniers passagers, ajoute le communiqué.



En juillet, la Garde nationale tunisienne avait récupéré 90 migrants qui avaient quitté les côtes tunisiennes pour l'Italie, dont une vingtaine de femmes et trois bébés, qui venaient tous de pays d'Afrique subsaharienne.



Ces dernières semaines, des dizaines de candidats à l'exil tentant de rallier l'Italie depuis les côtes tunisiennes ont été interceptés, et d'autres se sont noyés.



Quelques milliers de jeunes tunisiens, poussés notamment par le chômage et le manque de perspectives, prennent chaque année le risque de traverser la Méditerranée illégalement.