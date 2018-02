Tunis et Londres s'attendent à une reprise du tourisme britannique en Tunisie

Tunis et Londres s'attendent à une augmentation du nombre de touristes britanniques en Tunisie en 2018, ont affirmé vendredi deux ministres tunisien et britannique, à la suite de l'assouplissement des recommandations aux voyageurs en provenance de Grande-Bretagne.



"Ce que j'ai vu ici ces derniers jours (en matière de sécurité, ndlr) est vraiment impressionnant", a déclaré à la presse le secrétaire d'Etat britannique à la Sécurité, Ben Wallace, à Tunis depuis mercredi.



"Je me réjouis du fait qu'il y aura beaucoup plus de Britanniques se rendant (en Tunisie) au cours des prochaines semaines", a-t-il affirmé.



En 2015, trois attentats majeurs revendiqués par le groupe extrémiste Etat islamique (EI) ont frappé la Tunisie. Le gouvernement britannique avait recommandé à ses ressortissants de quitter le pays après l'attaque le 26 juin 2015 à Port El Kantaoui, près de Sousse, qui avait coûté la vie à 38 touristes dont 30 Britanniques.



Fin juillet, Londres a assoupli ses recommandations aux touristes voyageant en Tunisie, mettant fin à sa consigne d'annuler tout voyage non essentiel à Tunis et dans les principaux sites touristiques.



Cet assouplissement "a eu un impact très positif sur la reprogrammation du marché tunisien par les tour-opérateurs pour la saison prochaine", s'est félicité le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, au cours du même point de presse.



"Si Dieu le veut, la prochaine saison touristique verra un grand afflux de touristes britanniques en Tunisie", a-t-il ajouté.



Le voyagiste Thomas Cook, qui avait suspendu ses programmes de voyage vers la Tunisie après l'attentat de Sousse et évacué des milliers de clients, a annoncé l'été dernier qu'il allait reprendre sa desserte de la Tunisie à partir du Royaume-Uni en ce mois de février.



Les autorités tunisiennes disent avoir fait "des pas très importants dans la guerre contre le terrorisme" et soulignent que la situation sécuritaire s'est largement améliorée depuis 2015, tout en continant à appeler à la vigilance. (afp)