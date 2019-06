Tunis abrite les 11 et 12 juin l'Assemblée des Cent en prévision du Sommet des deux rives de la Méditerranée

Un comité de pilotage appelé «l’Assemblée des Cent» se réunira, les 11 et 12 juin à Tunis, pour la sélection d’initiatives et de propositions d’actions concrètes à soumettre au Sommet des deux rives de la Méditerranée réunissant des chefs d’Etat et de gouvernement, prévu le 24 juin courant à Marseille.



La Tunisie accueillera, ainsi, neuf pays de la Méditerranée occidentale de la rive nord (Espagne, Italie, Malte et Portugal) et de la rive sud (Maroc, Libye, Mauritanie et Algérie) pour ce rendez-vous qui constitue la plus large consultation des représentants qualifiés des pays du bassin occidental de la Méditerranée, selon une note du Comité de pilotage publiée samedi.



Le Sommet de Marseille, qui retient le format du Dialogue 5+5, aura pour particularité d’impliquer, énergiquement, la société civile et la jeunesse dans l’élaboration d’un nouvel agenda pour l’espace méditerranéen avec des projets fédérateurs et innovants.



Des organisations et des institutions régionales et internationales à l’instar de la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque européenne d'investissement (BEI), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Union pour la Méditerranée et la Fondation Anna Lindh pour les cultures, seront présents au sommet, en plus de l’Union européenne, de l’Union pour la Méditerranée et de pays hôtes comme l’Allemagne.



Le Sommet des deux rives a été précédé par la tenue en 2019 de cinq forums régionaux thématiques préparatoires qui ont traité des énergies (Alger 8 avril), la jeunesse, l’éducation, la mobilité (Malte, 24 et 25 avril), l’économie et la compétitivité (Maroc 29 avril), la culture, les médias et le tourisme (Montpellier, 2 et 3 mai) et enfin le développement durable (Palerme, 16 mai).