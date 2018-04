Trump veut que l'armée sécurise la frontière avec le Mexique

S'exprimant lors d'un déjeuner avec les dirigeants baltes, Trump a déclaré qu'il discutait de l'idée avec son Secrétaire à la Défense, Jim Mattis.



"Nous allons faire des choses militairement jusqu'à ce que nous puissions avoir un mur et une sécurité adéquate, nous allons garder notre frontière par l'armée", a-t-il dit, qualifiant la mesure de "grand pas".



"Nous ne pouvons pas permettre à des gens d'entrer en nombre illégalement dans notre pays, disparaître et, au passage, ne jamais se présenter devant la justice", a-t-il poursuivi.



Trump a été profondément frustré par le manque de progrès dans la construction de ce qui était sa principale promesse de campagne : un "grand, beau mur" le long de la frontière mexicaine.



Il a déjà suggéré d'utiliser le budget du Pentagone pour financer la construction du mur, arguant qu'il s'agit d'une priorité de sécurité nationale, en dépit de règles strictes interdisant les dépenses non autorisées par le Congrès.



Depuis le weekend, le président américain a lancé une salve de critiques sur le Mexique, menaçant de mettre fin à l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna) et au Daca, le programme de protection des "dreamers", les immigrés sans papiers arrivés aux Etats-Unis en tant qu'enfants.



Par ailleurs, M. Trump a annoncé, mardi, que l'aide américaine au Honduras et à d'autres pays pourrait être remise en cause s'ils n'arrêtaient pas ce qu'il a qualifié de "caravane" de migrants, en référence à un groupe de 12.000 ressortissants d'Amérique centrale se dirigeant à travers le Mexique vers la frontière des Etats-Unis.