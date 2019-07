Trump va exalter une Amérique rassemblée dans son discours controversé du 4 juillet

Le président américain Donald Trump prévoit de rendre hommage à l'armée et à l'héritage d'une Amérique, selon lui, unie lors de son discours controversé pour marquer la grande fête nationale du 4 juillet, événement d'ordinaire apolitique.



"Aujourd'hui, nous nous rassemblons comme un seul pays pour cet hommage très spécial à l'Amérique", doit déclarer Donald Trump selon des extraits publiés par la Maison Blanche de son discours qui débutera à 18H30 (22H30 GMT).



"Nous célébrons notre histoire, notre peuple, et les héros qui défendent fièrement notre drapeau, les courageux hommes et femmes de l'armée américaine", poursuivra-t-il.



"Alors que nous nous rassemblons ce soir dans l’allégresse de la liberté, nous nous souvenons que nous partageons tous un extraordinaire héritage. Ensemble, nous appartenons à l'une des plus grandes histoires jamais racontées, l'histoire de l'Amérique", dira-t-il.



En plus des parades et des feux d'artifices habituels, le président républicain --inspiré par le 14 juillet en France-- a ajouté une nouvelle dimension militaire à ce 4 juillet, avec des blindés placés en évidence.



Et il s'est invité dans les festivités pour prononcer ce discours d'"hommage à l'Amérique" depuis les marches du Lincoln Memorial, monument à la gloire du 16e président américain.



Ses prises de paroles doivent être entrecoupées par les survols d'avions de guerre F-35, les plus modernes au monde, ainsi que de la patrouille d'acrobaties aériennes Blue Angels et d'Air Force One, le Boeing 747 des présidents américains.